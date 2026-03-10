埼玉・草加市の路上で高齢の男性がひき逃げされた事件で、85歳の男が逮捕されました。十二里勗（じゅうにり・つとむ）容疑者（85）は9日午後8時過ぎ、草加市の路上で車を運転中に78歳の男性をはねて逃走した疑いが持たれていて、男性は意識不明の重体です。警察によりますと、近くを走っていた車のドライブレコーダーの映像などから、十二里容疑者の関与が浮上したということです。十二里容疑者は「人にぶつかったとは思わなかった