私はアンナ。夫のコウシロウと、小学5年生の息子との3人家族です。私たちが暮らしているのはオートロック付きの賃貸マンションの一室です。最近、私は家のなかの様子に違和感を抱くようになりました。留守にすると何かが少し変わっているのです。夫は私の勘違いだと思っているようですが、私は確認のために見守りカメラを設置することにしました。そんななか、朝起きるとリビングに置きっぱなしにしていた封筒がなぜか開いていると