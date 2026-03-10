2026年3月9日、お笑いコンビのニューヨークが自身のYouTubeチャンネルを更新。芸人のYouTube登録者数ランキングを発表した（数字は2026年2月22日時点のもの）。 （関連：【画像あり】「本当すごい」ニューヨークが紹介した芸人YouTubeランキングトップ10） 1位は、江頭2:50で登録者数は506万人。2位がピン芸人のウエスPで、登録者数は409万人。3位がお笑いトリオのビックスモールンの352万人