中島健人が3月9日、自身のInstagramを更新。同日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）で番組共演したM!LKとの写真を公開した。 （関連：中島健人、M!LKにメロメロ「爆烈あいしてるわ」） 中島はInstagramに「最初はキュンすぎて滅。from M!LK Tea」と綴り、M!LKの5人とお互いのアルバムを持っての記念写真を投稿。ハッシュタグには「#みんないいメンバーすぎて #爆烈あいしてるわ #ありがとう #ミルクティー