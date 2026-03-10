福岡県警小郡署は10日、小郡市三沢付近の道路上で同日午後2時ごろ、通行中の女子中学生が上半身裸の男を目撃する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60代、身長170くらい、やせ形、白髪交じりの茶髪。