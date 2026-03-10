おととし12月同僚の男性を包丁で刺して殺害した罪に問われているベトナム国籍の男の判決公判が開かれました。 長崎地裁は「強い殺意があった」として懲役14年の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのはベトナム国籍の元技能実習生グエン ホン ジャン被告(40)です。 判決によりますとグエン被告はおととし12月長崎市西海町の会社の寮で、ベトナム国籍の同僚、ファム ゴック ホアンさん(当時42)を包丁で複数回刺し