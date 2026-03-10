春の選抜高校野球大会に出場する神村学園男子硬式野球部の壮行式が開かれました。「一戦必勝で全力で戦います」と梶山キャプテンが決意の言葉を述べました。 神村学園で行われた壮行式にはおよそ800人が集まり、いちき串木野市の中屋 謙治市長が「甲子園の大舞台で神村らしさ、 最後まで諦めない闘志を全国に届けてほしい」と激励。 男子硬式野球部の小田 大介監督がベンチ入りメンバー20人を紹介しました。「（龍頭 汰樹選