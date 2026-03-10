3月11日で東日本大震災から15年です。被災者のためのボランティア活動をきっかけに、鹿児島市で防災カフェを開いた女性に、大切なことを聞きました。鹿児島市易居町にある「Cafe＋zakka茶花」。防災アンテナショップとして、さまざまな防災グッズが並びます店主の吉永めぐみさんです。北海道でペンションを営んでいたころ、東日本大震災で被災し、避難所で生活する人たちを招待。鹿児島に移住してからも、宮城県石巻市などの被