9日、県内で今年2例目と3例目となるはしかの感染者が確認されました。患者は不特定多数の人と接触している可能性があり、県は注意を呼び掛けています。はしかの感染が確認されたのは県外に住む40代の女性です。女性は今月6日、仕事のため長野県の塩尻駅からJRを使い博多駅まで移動し、知人の車で鹿児島入りしたということです。7日に発熱し翌日に発疹が出たことからきのう川薩保健所の医療機関を受診し、県の遺伝子検査