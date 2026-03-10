今年の長崎ランタンフェスティバルの人出は約80万人で、去年より28万人増加しました。 実行委員会によりますと、今年のランタンフェスティバル18日間の人出は過去10回で4番目に少ない約80万人でした。 期間中の7日間が雨や雪で、特に土曜日の14日は雨の影響で龍踊が中止になったほか、皇帝パレードのコースが短縮したことも集客に影響したと分析しています。 これまで中国の旧正月に合わせて開催していま