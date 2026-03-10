「子どもの頃に空き家には現金があると認識した」。空き家狙いの窃盗グループを摘発です。 警察によりますと、大阪府・岸和田市の無職・沢谷幸輝被告（２６）ら男４人は、２０１８年９月から去年７月までに、４府県にまたがって主に空き家を狙った盗みを繰り返していた疑いで、被害総額は約２３００万円に上るということです。 去年４月に泉佐野市内で空き家に侵入し、日本刀１本を盗んだなどとして、窃盗など８件の