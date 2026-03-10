◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 - チェコ(10日、東京ドーム)1次ラウンドプールC最終戦、日本の井端弘和監督とチェコのパヴェル・ハディム監督が熱い握手を交わしました。チェコのハディム監督は前回大会でチェコ代表に大きな影響を与えた栗山英樹監督に感銘を受け同じ背番号「89」を背負っています。「日本のおかげでチェコの野球は大きく発展した。栗山さんに、日本の野球ファンに、私たちが受けた支