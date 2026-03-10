“10年” 変わる労働環境と震災の伝え方 熊本地震の発生から4月で10年になります。 【写真を見る】「避難→にげる 被災→けがをする」外国人材が知らない“地震”の伝え方変わる介護現場の工夫【熊本地震10年】 この10年で学校や職場での災害対応に変化が見られます。 熊本の ある介護施設を取材すると、ここ数年で大きく変化した労働者環境をめぐる課題が見えてきました。 熊本市南区の高齢者施設「桜テラス」です。 74歳