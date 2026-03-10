トラックと衝突し、乗客が死亡した“白タク”事故。“白タク行為”を共謀した疑いで中国籍の男が逮捕されました。 道路運送法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、中国籍で住居不詳・自称無職の李林シン容疑者（２８）です。 去年９月、中国籍の男（２７）と共謀し、和歌山市でタクシーの許可を受けずに乗用車に外国人観光客７人を乗せ、有償で運んだ、いわゆる“白タク行為”をした疑いがもたれています。“白タク”