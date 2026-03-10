10日、八代市の工場のアルミを溶かす炉で火事がありました。 火事があったのは、八代市新港町のYKKAP九州製造所の工場です。警察や消防によりますと午後3時37分、従業員から「鋳造工場の炉が燃えていて建物に燃え移りそうだ」と消防に通報がありました。アルミニウムの原料を加熱して溶かす炉から出火したということです。水を使うと爆発する可能性もあり、粉末の消火器などを使った消火活動が行われたということです。午後6時1