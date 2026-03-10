JR新橋駅で行われたドローンの試験飛行＝1月（JR東日本提供）JR東日本は10日、2026年度から山手線でパンタグラフを監視するカメラを導入し、人工知能（AI）やドローンを使った点検を行うと発表した。故障箇所特定や点検の時間を短縮し、早期の復旧につなげる。JR東によると、監視カメラは4月から山手線内の4カ所に設置。撮影画像を即座にAI解析して、パンタグラフの異常を係員に知らせる。ドローンは今秋から試験的に導入。