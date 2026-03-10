阪神は10日、春季教育リーグでオリックスに1―2で惜敗した。この日、2軍に合流した阪神のドラフト2位・谷端将伍内野手（21＝日大）はオリックス先発のエスピノーザから左前打を放った。125キロのナックルカーブに対し「初球、2球目と頭にない球がきて、3球目も正直頭になかったんですけど、それに対応できて良かった」と納得の表情を浮かべた。昨年23試合に登板し5勝8敗、防御率2・98と1軍でフル回転し、安定した成績を残