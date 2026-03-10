◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチェコ（10日、東京ドーム）侍ジャパンの菅野智之投手が、前巨人監督で、おじである原辰徳氏と東京ドームで再会しました。WBCの試合を日本国内に配信しているNetflixのプレゲームショーに向けて準備していた原氏。菅野投手が会いに来ると、がっちり握手をかわしました。原氏はプレゲームショー内で、菅野投手の8日の登板について、「結果的に良いスタートを切った。初