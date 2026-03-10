DART探査機が衝突する数秒前の小惑星ディモルフォスとディディモス（左）/NASA/Johns Hopkins APL（CNN）米航空宇宙局（NASA）の探査機が2022年に行われた惑星防衛試験で、小惑星ディモルフォスに意図的に衝突した。試験の目的は、人類が隕石（いんせき）などの宇宙の脅威から地球を守れるかどうかを評価することにあった。6日にサイエンスアドバンシズ誌に掲載された研究によると、試験ではディモルフォスの軌道と、より大きな小