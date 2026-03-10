公正取引委員会は10日、「YKK AP」とその子会社の「YKK AP沖縄」、「琉球YKK AP工業」に対し、下請法に違反したとして、再発防止などを求める勧告を出しました。3社はそれぞれ下請け事業者に対し、長期間、製品や部品を発注しないにもかかわらず、製品や部品を作るための金型などを無償で保管させていたということです。「YKK AP」は遅くとも2024年2月から今年1月までの間、東北から九州にある67の下請け事業者に、あわせて4997個