「カフェ・ベローチェ」の外観＝２月、横浜市中区外食大手のコロワイド（横浜市西区）は１０日、「カフェ・ベローチェ」などを運営するＣ−Ｕｎｉｔｅｄ（シーユナイテッド、東京都）を完全子会社化すると発表した。買収額は４４０億９２００万円。業界５位のカフェチェーンを取り込み、グループのスイーツ事業と相乗効果を見込む。同日の取締役会で決議した。子会社のコロワイドＭＤが、投資ファンドのロングリーチグループか