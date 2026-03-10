俳優・鳴海唯が4月10日、季刊ZINE第2号『Magic hour “Romantic” PM1:00‐4:00 NARUMI YUI』 を発売する。『Magic hour “Romantic” PM1:00‐4:00 NARUMI YUI』／鳴海唯photo by 三森いこ○大好評を博した季刊ZINEの第2号1月に発売した第1号『Natural』が、発売から数日でオンライン販売分が完売するなど大好評を博した季刊ZINEの第2号となる 『Magic hour “Romantic” PM1:00‐4:00 NARUMI YUI』 が、4月10日に発売すること