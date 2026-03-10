【その他の画像・動画等を元記事で観る】奄美大島出身のアーティストReoNaが、2027年3月6日（土）・7日（日）の2日間、過去最大規模となる“ぴあアリーナMM公演2days”さらに全国7都市8公演で開催される『ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”』の開催を発表した。これらの情報は、2026年3月7日にReoNaの故郷・奄美大島で開催された初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』のステージ