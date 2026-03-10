ドル指数は低下、１０日線に到達＝ロンドン為替 本日はドル指数が低下している。東京午後の９８．９３９を高値に、ロンドン序盤には９８．４９２まで低下した。１０日線（９８．５３７）に到達している。ただ、足元では再び１０日線を上回る水準となっており、本日NY終値水準を確認したいところだ。 ドルインデックス＝98.59(-0.58-0.59%)