◆オープン戦中日―ヤクルト（１０日・バンテリンドーム）４年ぶりに古巣復帰した中日の阿部寿樹内野手が「７番・ＤＨ」で先発出場し、“移籍後初安打”を放った。２―５の２回１死。阿部の名前がコールされると、場内は歓声に包まれた。拍手を背に打席に入ると、ヤクルトの先発・松本健の１４６キロ初球を右前に落とした。ひげがトレードマークでバー店員のような風ぼうの愛称“マスター”はベテラン組として２月の春季キ