１１日で東日本大震災発生から１５年を迎える。茨城・神栖市出身のＦＷ石川大地が当時の記憶やサッカー選手としての思いを語った。中学３年の春、すでに卒業式を終えて高校進学を控える中、石川は故郷で大地震を経験した。「友達と遊んでいる時に地震がきた。アスファルトも波打って立てないくらいだった」。突然襲った恐怖に周囲は混乱。学校へ避難すると「生徒がみんな泣いてるような状況で電気も付かなくて影響を受けました