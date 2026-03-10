大手コンビニチェーンのセブン-イレブンは、麻辣湯の人気店「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」が初めて監修を手がけた冷凍食品『セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯』（税込591.84円）を、17日より全国の店舗で順次発売する。【写真】ファンブックが発売されるほどの人気！『七宝麻辣湯FAN BOOK』の表紙麻辣湯は中国・四川省発祥の料理で、花椒（ホワジャオ）や唐辛子などを使用したしびれる辛さが特徴。日本では近