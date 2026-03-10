現役最後のレースを終えたスピードスケートの高木美帆（高ははしごだか）選手（31）が帰国。あらためて今の思いを明かしました。高木美帆選手：引退に関しては少しずつゆっくり考えていたことではあって、五輪の前からそういう思いは持っていましたね。4度目のオリンピックとなったミラノ・コルティナ大会では、3つの銅メダルを獲得。そして現役ラストレースと決めて挑んだ世界選手権。最後の最後まで戦い続け、見事総合3位に輝き