福井県議会特別委員会で、杉本達治前知事の退職金返還に関して説明する石田嵩人知事＝10日午後職員へのセクハラで辞職した福井県の杉本達治前知事（63）が退職金6162万円のうち、1500万円を返す意向を県側に伝えたことが分かった。杉本氏側から、これを上回る金額の返還を求めないことを条件にされたという。石田嵩人知事（36）が10日、県議会で明らかにした。金額の詳しい理由は不明。これまで杉本氏は、県のセクハラ実態調査