2026年3月1日から4月15日まで品川プリンスホテル（東京都港区高輪4-10-30）メインタワー39階レストラン「DINING＆BAR TABLE 9 TOKYO」にて「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜＆いちご〜」が開催されています。3種類から選べる豪華なグランデセールお花見を現代風に再解釈したコース仕立てのアフタヌーンティーです。いちご風味の鶏肉シュプレームや真鯛のマリネ、桜薫るミニハンバーガーなど季節感があふれるセイボリーがずらり