（台北中央社）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、1次ラウンドC組の韓国対オーストラリア戦が行われ、韓国が7-2で勝った。2勝2敗で並んだ台湾、韓国、オーストラリアの失点率（失点数÷守備アウト数）は、韓国が台湾とオーストラリアをわずかに下回って2次ラウンド進出を決め、台湾の3大会ぶりの1次ラウンド突破はならなかった。C組は日本が9日現在3勝0敗で首位となり、2次ラウンドに進んだ。残る進出の枠は