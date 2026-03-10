（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）の訪日を巡り、野党・国民党から、費用負担について疑問視する声が上がっている。10日の立法院（国会）で、関連の領収書の公開を求める国民党の立法委員（国会議員）に対し、卓氏は飛行機や貸し切りバス、観戦チケットの費用はいずれも自身で支払ったと説明し、「公的資源の私的流用の問題はない」と強調した。卓氏は7日にチャーター機で日本を訪問し、東京ドームでワールド