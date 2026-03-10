写真家・熱田護氏の最新写真集「600GP The Champions」（インプレス刊）の発売を記念したトークイベントが、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 3階カメラ売り場で3月20日（金・祝）に開催される。 600GP The Champions イベントでは、600戦のキャリアで撮影してきた15人のチャンピオンの素顔やサーキットの裏側。さらに開幕戦の取材を終えて今季の展望など、2時間にわたってエピソードを語る。