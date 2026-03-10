戦争の記憶を若い世代に繋いでいこうと、金山町の中学校で戦争を経験した男性が特別授業を行いました。 【写真を見る】「妹を見殺しに...」伝えたい戦争の悲惨さ語り部の男性が中学校で特別授業悲しみの記憶を若い世代へ（山形・金山町） 「私の小学校一年生の食生活は固いパン。フランスパンよりも相当固いパンにサツマイモとかジャガイモを蒸かして食べていました」 真室川町遺族会会長の松澤良治さん（８２）です。 ２