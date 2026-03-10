三重県教育委員会は、ことし（2026年度･令和8年度）の公立高校・後期選抜の受験倍率（10日午前10時時点）を発表しました。 【全校掲載･受験状況】三重県公立高校･後期選抜 全日制･定時制などの受験倍率 一覧はコチラ 桑名の理数は2.53倍、四日市の国際科学コースは2.51倍、神戸の理数は2.83倍などとなっています。 合格発表は3月17日（火）で、午前9時30分～午後4時30分まで、志願先の高校で合格者の受検番号を掲示