大阪3月限 日経225先物54460+1860（+3.55％） TOPIX先物3674.0+114.0（+3.20％） 日経225先物（3月限）は前日比1860円高の5万4460円で取引を終了。寄り付きは5万4410円と、シカゴ日経平均先物（5万4665円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。現物の寄り付き時には5万3970円まで上げ幅を縮めたが、5万4000円～5万4400円辺りでの底堅さがみられ、前場終盤にかけて5万4710円まで買われる場面もみられた。