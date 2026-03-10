10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円高の5万5150円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては901.61円高。出来高は4574枚となっている。 TOPIX先物期近は3728ポイントと前日比54ポイント高、TOPIXの現物終値比は63.72ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 55150