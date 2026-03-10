10日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝157円66銭前後と、午後5時時点に比べ35銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円69銭前後と28銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース