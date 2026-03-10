これからの気象情報です。 11日(水)も2月並みの寒さのところが多くなりそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆3月11日(水)天気 ・上越地方 午前中は厚い雲に覆われて、雪や雨の降るところがあるでしょう。 午後は晴れ間が出ますが、最高気温は6℃前後までしか上がらない見込みです。 ・中越地方 沿岸部は、朝のうちは冷たい雨の降るところがありそうです。 山沿いは日