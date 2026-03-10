WBC・ワールドベースボールクラシックで10日チェコと戦う日本。大会の盛り上がりとともに、グッズショップも品切れ続出の人気ぶりです。■宮脇靖知キャスター「大谷選手や岡本選手など侍ジャパンメンバーのグッズがずらりと並びます」広島駅南口の福屋広島駅前店、1階広場にあるのは開催中のWBC・ワールドベースボールクラシックのグッズ売り場です。記念のボールに、ロゴ