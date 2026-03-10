県教育委員会は、学校の徴収金など約2200万円を横領したなどとして、長岡市の中学校に勤務する36歳の男性事務職員を懲戒免職処分としました。 長岡市立旭岡中学校に勤務する36歳の男性事務職員は、2022年7月～2025年5月までの間に学校の複数の口座から約2200万円を引き出し、そのうち約1400万円を生活費やギャンブルなどに使ったということです。 全額が返済されているため、県教育委員会は刑事告訴しない方針です。