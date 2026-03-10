10日朝早く、江田島市の小学校にイノシシが現れました。まるでボールで遊んでいるかのような様子が撮影されていました。■撮影者「この辺を散歩している人がいて校庭の中にイノシシがいるどうしたらいいか？と連絡があって」“小学校の中にイノシシがいる”知り合いからそう聞いて、現場へ急いだ男性がスマートフォンを向けた先には…。ボールを口でくわえて投げ飛ばしたり、鼻先で器用に転がしたりする体長約1