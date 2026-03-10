中国メディアの快科技によると、韓国車載電池大手3社の1月の電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、ハイブリッド車（HEV）向け電池搭載量が軒並み前年割れしたことが、調査会社SNEリサーチの報告書で分かった。1月の世界全体の搭載量は前年同月比10．7％増の71．9GWhだった。メーカー別で1位は中国の寧徳時代新能源科技（CATL）で同25．7％増の32．5GWh。市場シェアは45．2％で前年同月の39．9％から大きく上昇した