イランのガリババディ外務次官は3月9日、ロシアを含む多くの国が停戦の実現を推進するためイランに接触してきたと明らかにし、「わが国に対する侵略行為の停止が停戦の第一条件だ」と述べました。ロシア大統領府は同日、「プーチン大統領とトランプ米大統領が電話会談し、イラン情勢について協議した。プーチン大統領は一日も早い停戦実現に向けて考えを表明した」と発表しました。（提供/CGTN Japanese）