ミラノオリンピックのスノーボード・ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手に、「豊田市スポーツ栄誉賞」が授与されました。木村葵来選手：「いまだにオリンピックという場で金メダルをとったという実感がわかない状態ではあります」木村選手は岡山県出身ですが、現在は愛知県の中京大学豊田キャンパスに在籍していて、今年1月に「豊田市わがまちアスリート」に認定されていました。木村葵来選