アメリカ政府から提供された早期警戒機の情報を外部に漏らした罪に問われている航空自衛隊の元幹部の男に対し、東京地裁は懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。航空自衛隊の元1等空佐・菅野聡被告（65）は2013年1月、埼玉県狭山市の航空自衛隊入間基地内でアメリカ政府から提供された早期警戒機に関する機密データを航空機関連商社の社員2人に漏らした罪に問われています。菅野被告はこれまでの裁判で情報漏洩を否定