ISU(国際スケート連盟)は9日、ISUフィギュアスケートアワード2026の候補を発表しました。今年で6回目のISUフィギュアスケートアワードは、シーズンの最も優れたパフォーマンス、創造性、そして氷上での成績を称えます。ベストコスチューム賞、最もエンターテインメント性の高いプログラム賞、最優秀振付師賞、最優秀コーチ賞の4部門で、候補者リストから投票により受賞者を決定します。日本選手からは、ミラノ・コルティナ五輪で金