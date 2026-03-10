「水戸京成百貨店」の元社長が新型コロナ対策の助成金をだまし取ったとして詐欺の罪に問われている裁判で、水戸地裁は元社長に懲役4年の実刑判決を言い渡しました。「水戸京成百貨店」の元社長・斎藤貢被告（68）は元総務部長らと共謀し、コロナ禍に従業員の休業日数を水増しするなどした虚偽の申請書を提出し、助成金およそ6億7000万円をだまし取った罪に問われています。斎藤被告はこれまでの裁判で「完全に無実です」と述べ、改