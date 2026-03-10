■ミラノ・コルティナパラリンピッククロスカントリースキー スプリントクラシカル（日本時間10日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）クロスカントリースキーの男子スプリントクラシカルの予選が行われ、3大会連続出場の川除大輝（25、日立ソリューションズ）が2分28秒21の3位で予選を突破、8大会連続出場の新田佳浩（45、日立ソリューションズ）は2分29秒27の5位で、ともに準決勝に進んだ。岩本啓吾（30、土屋ホーム）は、2分