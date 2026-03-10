落語家の2代目・林家三平、俳優の長濱ねるが10日、東京・一ツ橋ホールで行われた海老名香葉子追善公演『東京の空』囲み取材に登場した。三平の母・海老名香葉子さんが生きている間にかなえられなかった同舞台への思いに、三平が涙する場面があった。【写真】「生きている間にかなえられなかった…」涙を見せる林家三平落語家・初代林家三平の妻でエッセイストとして活躍する海老名香葉子さんは、1945年3月、東京大空襲で家族6